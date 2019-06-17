Калуга, 17 июня, 2019, 19:07 — ИА Регнум. 10−13 июня в Калужской области прошли квалификационные испытания технологий, разработанных участниками всероссийской исследовательской инициативы «Одиссея». Технологический конкурс «Одиссея» был объявлен благотворительным фондом «Система» (оператор социальных инвестиций АФК «Система») в июле 2018 года для решения важнейшей социальной проблемы — поиск и спасение людей, пропавших в природной среде.

Благотворительный фон «Система» В финал конкурса «Одиссея» вышли четыре команды

Как рассказали в оргкомитете мероприятия, в рамках квалификации 17 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Якутска, Костромы, Тольятти и Новосибирска в условиях, максимально приближенных к реальной поисково-спасательной операции, демонстрировали экспертному жюри эффективность разработанных технологий. Перед каждой командой была поставлена задача: на участке леса площадью не менее 4 квадратных километров с помощью разработанного устройства в течение двух часов точно определить координаты пропавшего человека.

По итогам испытаний успешно справились с поставленной задачей, вышли в финал и получили самые высокие оценки жюри четыре команды — из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии. Жюри оценивало представленные прототипы по следующим критериям: время местонахождения объекта поиска; портативность; автономность; количество людей, занятых в поиске; простота использования. По каждому критерию общим голосованием был определен победитель.

По оценке экспертов лучшие результаты поиска показали команды, предложившие для решения задачи прикладные технологии. Три из четырех команд, прошедших квалификацию, предложили комплексное решение.

«Задача конкурса — разработка эффективной технологии поиска пропавшего в лесу человека, — рассказал директор конкурса «Одиссея» Виталий Афонькин. — На старте мы предполагали, что для решения заявленной задачи мы будем искать прорывные технологические решения. Но практика и реальные испытания на полигоне показали, что самыми эффективными оказались команды с прикладными технологиями. Эти технологии можно применять в реальных поисковых операциях уже сегодня».

Команда «Находка» (Якутия) предложила самое автономное комплексное решение, включающее звуковые и световые радиомаяки и БПЛА. Их технологическое решение просто в использовании и способно осуществлять поиск при любой погоде, при отсутствии сотовой связи в длительном автономном режиме.

Команда из Москвы MMS Rescue предложила для решения задачи сеть поисковых маяков. По оценке жюри эта технология заняла первое место в номинациях «самое портативное» и «самое самостоятельное решение». В зоне поиска развертывается сеть маяков с шагом 1,5−2 км. Маяки снабжены системой двусторонней голосовой и технической радиосвязи, системой геопозиционирования, световым импульсным источником, громкоговорителями, системой автономного питания, отсеком для средств выживания. Эта технология позволяет выполнять задачу с минимальным участием человека при любых погодных условиях.

«Основные критерии, которых мы придерживались при разработке — низкая себестоимость и простота использования, чтобы любой специалист без технического образования мог использовать наш продукт», — отметил капитан команды MMS Rescue Сергей Жужгов.

Санкт-петербургская команда «Вершина» разработала собственное программное обеспечение для автономной работы двух беспилотников мультироторного типа. Один аппарат оснащен тепловизором, позволяющим автоматичеcки выделять тепловые объекты. Второй БПЛА, оборудованный камерой высокого разрешения, вручную направляется в точки, где были зафиксированы объекты, для детализации фотосъемки.

Капитан команды Алексей Гришаев признался, что на старте конкурса задача представлялась менее сложной: «Мы пробовали искать людей в наших лесах — сосновый бор и летом, и зимой одинаково хорошо просматривается тепловизором. Во время испытаний в лиственном лесу в Калужской области мы попали совсем в другие условия».

Команда «Стратонавты» (г. Москва) для решения задачи конкурса предложила поисковый комплекс, объединивший беспилотник и сеть спасательных радиомаяков. Особенностью решения является то, что все компоненты комплекса объединены в единую радиосеть, где каждый узел сети является также и ретранслятором, что позволяет организовать поиски на большой площади и слажено координировать работу всех компонентов поисковой системы одновременно.

Результаты квалификационных испытаний показали, что разработанные командами технологические решения способны значительно повысить эффективность проведения поисково-спасательных операций в лесу. Некоторые из них уже были апробированы в условиях реального поиска и спасения пропавших людей. На доработку этих решений «БФ «Система» выделил грантовый фонд 20 млн рублей.

Эксперт конкурса, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, обращаясь к командам, подчеркнул значимость их работы: «Вы создаёте решение, которое будет работать не только на территории Российской Федерации. Вы совершаете прорыв для всего мира. Большая часть земли покрыта лесами, где поиски затруднены или вовсе невозможны. Благодаря вашим технологиям может быть осуществлён тот самый прорыв, когда картина изменится».

Финальные испытания конкурса «Одиссея» состоятся осенью 2019 года. Командам предстоит доказать эффективность своих решений в реальных условиях, при этом временные рамки испытаний составят 10 часов, а радиус зоны поиска — не менее 10 км.