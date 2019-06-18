В южноуральском Миассе стабилизировалась ситуация с вывозом мусора
Миасс, Челябинская область, 18 июня, 2019, 05:54 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области стабилизировалась ситуация с вывозом твёрдых коммунальных отходов. Мусорокамеры в 245 домах расчищены после поднятого скандала.
Кроме того, региональный оператор «Центр коммунального сервиса» установил дополнительные контейнеры.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, управляющие компании несколько дней не очищали мусорокамеры в многоквартирных домах, заявляя, что это сфера деятельности регоператора. Жильцы жаловались на сильный запах и опасались нашествия тараканов и крыс.
В ситуацию вмешалась администрация города. В официальном сообщении на сайте мэрии говорится, что регоператор только забирает мусор с контейнерных площадок. А до этих площадок его должны доставлять управляющие компании, в их же зону ответственности входит и уборка мусорокамер.