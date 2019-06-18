Миасс, Челябинская область, 18 июня, 2019, 05:54 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области стабилизировалась ситуация с вывозом твёрдых коммунальных отходов. Мусорокамеры в 245 домах расчищены после поднятого скандала.

Ilya Plekhanov Мусоровоз

Кроме того, региональный оператор «Центр коммунального сервиса» установил дополнительные контейнеры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, управляющие компании несколько дней не очищали мусорокамеры в многоквартирных домах, заявляя, что это сфера деятельности регоператора. Жильцы жаловались на сильный запах и опасались нашествия тараканов и крыс.

В ситуацию вмешалась администрация города. В официальном сообщении на сайте мэрии говорится, что регоператор только забирает мусор с контейнерных площадок. А до этих площадок его должны доставлять управляющие компании, в их же зону ответственности входит и уборка мусорокамер.