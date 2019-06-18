Анадырь, 18 июня, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 вечером 17 июня не смог вылететь из села Нутепельмен в поселок городского типа Эгвекинот на Чукотке из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Mchs.gov.ru Вертолёт Ми-8

По информации ведомства, с борта были эвакуированы 14 пассажиров с вещами и четыре члена экипажа, в результате инцидента никто из них не пострадал. На место была вызвана ремонтная бригада. Пассажиры позднее были отправлены в пункт назначения другим вертолётом Ми-8.

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщили, что по факту инцидента организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов и защите прав пассажиров.