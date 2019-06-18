Якутск, 18 июня, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс Зырянка — Якутск и при посадке в аэропорту столицы республики выкатившийся за пределы взлётно-посадочной полосы, эвакуирован. Работа аэропорта возобновлена в штатном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Staselnik Аэропорт «Якутск»

Все шесть задержанных в связи с ЧП рейсов уже выполнены.

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Как сообщало ИА REGNUM, причиной того, что АН-12 выкатился за пределы ВПП, стала неисправность рулевого управления АН-12. На борту самолёта находилось десять человек, в том числе семь пассажиров. Пострадавших нет. ЧП произошло в 7:05 по местному времени (1:05 по мск) и стало причиной задержки шести рейсов и перенаправления в Мирный самолёта, который летел из Москвы в Якутск.