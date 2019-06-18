Хабаровск, 18 июня, 2019, 05:40 — ИА Регнум. Российский премьер Дмитрий Медведев намерен провести заседание правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, с посещением регионов ДФО. По словам Медведева, это произойдет «в ближайшие пару месяцев», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

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«В ближайшие пару месяцев я проведу заседание правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, видимо, с посещением регионов Дальневосточного округа», — сообщил Медведев.

Премьер также рассказал, что подписал распоряжение, касающееся развития ДФО. Согласно документу, будут скорректированы правила финансирования госпрограмм в рамках исполнения федерального бюджета. Распоряжение устанавливает регионам ДФО минимальный порог по трансфертам на капитальное строительство и инвестиции в госпроекты.

Как сообщало ИА REGNUM, визиты Дмитрия Медведева на Дальний Восток всегда сопряжены с максимальным неудобством для его жителей. Так, во время визита премьера на Камчатку в 2018 году многие жители полуострова остались без летних отпусков. В аэропорту Камчатки в связи с визитом премьера были перенесены рейсы на Москву, люди, у которых заранее были куплены билеты, опоздали на стыковочные рейсы, а приобретать новые билеты им рекомендовали за свой счёт. Но это было не единственным неудобством. Жители Камчатки во время визита главы российского правительства и некоторое время после него не могли попасть на свои дачи — все подъезды к дачным посёлкам по пути следования высокопоставленной делегации из Москвы были надежно завалены бетонными блоками и засыпаны землёй с помощью экскаваторов. По всей Паратунской трассе до Вилючинска были выставлены военные посты и полиция.

Ранее на Сахалине визит Медведева создал настоящий коллапс — все дороги на острове были перекрыты, люди опоздали на работу и деловые встречи, дети — в школы и детские сады. Дорожная и строительная техника не смогла выехать на объекты.

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