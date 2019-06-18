Петропавловск-Камчатский, 18 июня, 2019, 05:14 — ИА Регнум. Руководитель Корпорации развития Камчатского края Николай Пегин покидает свой пост. Ведомством Пегин руководил почти десять лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Николай Пегин считает, что выполнил все поставленные перед ним задачи. Об этом он рассказал ИА «Кам 24»:

«В начале пути, шесть лет назад, российский и зарубежный бизнес не видел перспектив на Камчатке. Камчатка рассматривалась только как сырьевая база. Но своей ежедневной работой мы доказывали, что наш край — инвестиционно-привлекательная территория. На Камчатке есть уникальные возможности. На Камчатке можно делать бизнес. И самое главное — здесь, на Камчатке, живут и работают самые лучшие люди».

Николай Пегин сообщил, что в начале 2019 года Корпорация по развитию Камчатки сопровождала более 70 инвестиционных проектов в разной степени реализации. Их общая стоимость превышает 60 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Камчатки один за другим покидают ключевые фигуры. По состоянию на апрель 2019 года из правительства края уволились девять ведущих министров.