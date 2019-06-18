Якутск, 18 июня, 2019, 04:31 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в якутском аэропорту, сообщает пресс-служба аэропорта.

Jozef Tóth Взлётно-посадочная полоса

Сообщается, что самолет Ан-24 авиакомпании «Якутия» рейса «Якутск — Зырянка» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Причиной происшествия послужила неисправность системы рулевого управления самолета. На борту воздушного судна находились семь пассажиров и три члена экипажа. В результате происшествия пострадавших не было. Из-за инцидента были отложены шесть рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая у самолета Ан-24 рейса «Нюрба — Якутск» разрушились колеса правой стойки шасси при приземлении в аэропорту Якутска. Пострадавших в результате происшествия не было, аэропорт работал в штатном режиме.