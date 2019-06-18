Вашингтон, 18 июня, 2019, 04:26 — ИА Регнум. США за период президентства Дональда Трампа предоставили Венесуэле более $213 млн в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс в своём микроблоге в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По его словам, все эти средства пошли на помощь «венесуэльцам, пострадавшим в результате жестокой диктатуры».

Пенс также в очередной раз выразил поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо и заявил о необходимости положить конец правлению президента Николаса Мадуро.

«Политический кризис в Венесуэле привёл к тому, что более 4 миллионов венесуэльцев покинули свою страну, и он только усугубляется. Необходимо положить этому конец сейчас», — написал Пенс.

Напомним, накануне министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил в эфире Venezolana de Television, что на финансирование планов по дестабилизации ситуации в республике использовались в том числе средства, направлявшиеся венесуэльской оппозиции в качестве гуманитарной помощи.