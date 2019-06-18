Лондон, 18 июня, 2019, 03:36 — ИА Регнум. В Великобритании появятся новые дорожные знаки с изображением ежа, которые будут предупреждать водителей о возможном появлении на дороге этих животных, сообщает пресс-служба британского министерства транспорта.

Ёж

Дорожный знак будет выполнен в форме треугольника красного цвета, на котором будет изображен черный ёж. Предполагается, что благодаря предупреждению удастся сохранить жизни ежам, перебегающим дороги. Как подчеркнули в ведомстве, это также должно снизить число людей, попадающих в дорожные аварии.

Согласно статистике, приведенной британским минтрансом, за 2018 год в стране 629 человек получили травмы в результате столкновения с животными на дороге, из них четверо погибли. При этом отмечается, что ситуация с популяцией ежей в Соединенном Королевстве еще более критическая — их осталось около 1 млн особей, хотя в 50-х годах XX века их насчитывалось около 30 млн.