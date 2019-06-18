Вашингтон, 18 июня, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Представители американского минюста намерены допросить соратника основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Ола Бини с разрешения правительства Эквадора, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Дядя Сэм требует

По данным агентства, предварительная дата допроса назначена на 27 июня 2019 года. Один из источников в минюсте подтвердил намерения американских властей допросить Бини. При этом возможные темы допроса источник отказался разглашать, сославшись на интересы расследования.

Соратник Ассанжа Ола Бини был арестован в тот же день, когда основатель WikiLeaks покинул здание посольства Эквадора в Лондоне. Его задержали в аэропорту столицы Эквадора Кито при попытке вылететь в Японию. Эквадорские власти подозревают его в сговоре с некими двумя «российскими хакерами», планировавшими опубликовать материалы, «компрометирующие президента Эквадора Ленина Морено».