Каракас, 18 июня, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Международные платежные системы Visa и Mastercard продолжать функционировать на территории Венесуэлы до марта 2020 года. Об этом 17 июня сообщил глава Центрального банка Венесуэлы Хосе Хавьер Моралес.

Hloom Templates Кредитные карты Visa и Mastercard

По его словам, лицензия, выданная платёжным системам министерством финансов республики, действует до 20 марта следующего года. Дальнейшие перспективы их работы в Венесуэле остаются неопределёнными. В настоящее время власти Венесуэлы ведут консультации по этому вопросу с представителями Visa и Mastercard.

Напомним, в мае появлялась информация о том, что Центробанк Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) могут отказаться от сотрудничества с платежными системами Visa, Masterсard и Maestro уже в январе 2020 года в связи с намерениями Каракаса развивать собственную национальную платёжную систему.

Тогда издание Banca y Negocios сообщало, что операции по дебетовым картам указанных платёжных систем на территории страны могут прекратиться уже в ноябре 2019 года, а затем в Венесуэле откажутся от обслуживания и кредитных карт.

В марте СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что американские власти также рассматривают возможность введения запрета для платёжных систем Visa и Mastercard на проведение финансовых операций в Венесуэле в рамках санкций в отношении Каракаса.