Любек, Германия, 18 июня, 2019, 02:17 — ИА Регнум. В тюрьме немецкого города Любек один из заключенных захватил женщину в заложники, сообщает газета Luebecker Nachrichten со ссылкой на представителей полиции.

Цитата из к/ф «Выстрел в пустоту». Реж. Рик Роман Во. 2017. США В тюрьме

Сообщается, что один из заключенных, вооруженный ножом, захватил в заложники тюремного психолога. Издание отмечает, что злоумышленник ранее был приговорен к тюремному заключению за сексуальное насилие. В настоящее время здание тюрьмы оцеплено силовиками, полиция ведет переговоры с захватчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня во французской тюрьме Конде-сюр-Сарт в департаменте Орн один из заключенных захватил двух заложников — стажера и надзирателя. Позднее полиции удалось освободить заложников, захватчика арестовали и поместили под стражу.