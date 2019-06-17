Чикаго, США, 18 июня, 2019, 01:28 — ИА Регнум. Американская авиакорпорация Boeing не планирует переименовывать самолет 737 MAX после сертификации авиалайнера для полетов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

pjs2005 Самолёт Boeing 737-8 MAX

«Наша главная задача — возобновление полетов 737 MAX и восстановление доверия авиакомпаний и пассажиров», — заявил он.

Представитель добавил, что компания с интересом изучит предложения и критику от клиентов и пассажиров, однако планов по переименованию самолета она не имеет.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент США Дональд Трамп посоветовал авиакорпорации Boeing переименовать самолеты 737 MAX, так как текущее наименование авиалайнеров себя дискредитировало после двух авиакатастроф. Он добавил, что переименовал бы самолет, если бы мог принимать решения от лица Boeing.