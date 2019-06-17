Вашингтон, 18 июня, 2019, 01:24 — ИА Регнум. Медики диагностировали у вокалист и гитариста американской метал-группы Megadeth Дэйва Мастейна рак гортани. Об этом сам музыкант сообщил 17 июня на своей странице в Facebook.

opethpainter Дэйв Мастейн

«Я тесно общаюсь со своими врачами. Мы составили план лечения, которое, по их мнению, будет успешным с вероятностью в 90%», — написал Мастейн, уточнив, что лечение уже началось.

Сообщается, что в связи с болезнью солиста Megadeth отменяют практически все концерты, запланированные на 2019 год. Тем не менее группа продолжает работать в студии над записью нового материала.