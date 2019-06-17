Пекин, 18 июня, 2019, 00:59 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».

La Priz Сычуань

Вечером 17 июня в китайской провинции Сычуань было зафиксировано два мощных землетрясения. Первое — магнитудой 6,0 — произошло в уезде Чаннин округа Ибинь. Спустя 40 минут подземные толчки магнитудой 5,1 произошли в уезде Гун в том же округе.

Сообщается, что жертвы и пострадавшие есть в результате обоих землетрясений.