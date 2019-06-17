Торонто, Канада, 18 июня, 2019, 00:46 — ИА Регнум. Неизвестные открыли стрельбу на чемпионском параде клуба Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Торонто Рэпторс» 17 июня в канадском городе Торонто, сообщает пресс-служба местной полиции.

Оружие

Как уточняется, инцидент произошёл на пересечении улиц Бэй и Альберт. В результате стрельбы два человека получили серьёзные ранения, но угрозы их жизни нет.

Сообщается, что полиции удалось задержать двух стрелков. Мотивы их действий в настоящее время выясняются.

Как передавало ИА REGNUM, в понедельник, 17 июля, в Канаде состоялся парад по случаю первого в истории завоевания клубом «Торонто Рэпторс» чемпионского титула NBA. В финальной серии «Торонто» обыграли «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4:2.

В параде с участием игроков, их тренеров и болельщиков приняли участие около двух миллионов человек.