Москва, 18 июня, 2019, 06:02 — ИА Регнум. В Москве отсутствует канал обратной связи между обществом и властью, связи с чем строительные мегапроекты создают серьёзные проблемы для граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил муниципальный депутат столичного района Лефортово Павел Тарасов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам Тарасова, власти Москвы заинтересованы в крупных инфраструктурных проектах по нескольким причинам. Помимо экономической составляющей, например, создания новых рабочих мест, есть и другой аспект. Так, столичные власти используют мегапроекты для самопиара, дескать, посмотрите, как много мы делаем на благо города.

Тот факт, что органы власти Москвы зачастую глухи к народной критике собственных проектов, связан если не с отсутствием, то как минимум с очень слабой обратной связью между обществом и властью, считает Тарасов. Причём виноваты в этом именно чиновники, а не граждане.

«По проблемным вещам чиновники боятся идти к начальству, указание на ошибки наверху воспринимается как саботаж», — считает муниципальный депутат.

Таким образом, чиновники нижнего звена опасаются говорить о проблемах среднему, а те, в свою очередь, не докладывают о проблемах высшему руководству. Однако не стоит думать, что высшее руководство абсолютно не виновно в сложившейся ситуации и является жертвой молчания своих подчинённых. Верхнее звено само не желает слушать мнение снизу, считает его незначительным в плане принятия решения, уверен Тарасов.

«Мнение общества воспринимается так: «Они немого пошумят и разойдутся». Это недальновидная политика, это нежелание выстроить канал обратной связи. Механизм обратной связи утрачен. Нужен же не только управленческий механизм, чтобы доводить позицию сверху вниз, но и в другом направлении, снизу вверх», — отметил муниципальный депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 и 19 июня в Москве пройдут митинги против строительства Юго-Восточной хорды Москвы. Противники строительства объекта убеждены, что власти города реализуя проект не учли ряд нюансов, которые создадут существенные проблемы для населения.