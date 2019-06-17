Моршанск, Тамбовская область, 18 июня, 2019, 00:18 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

По информации ведомства, авария произошла около 20:40 в городе Моршанске. Легковой автомобиль SsangYong Actyon выехал на красный сигнал светофора и допустил боковое столкновение с автомобилем скорой помощи «ГАЗель».

Сообщается, что в результате аварии погибла женщина 1984 года рождения, пострадали трое мужчин 1990, 1953 и 1985 годов рождения и женщина 1959 года рождения.

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что погибшая была фельдшером скорой помощи. В числе пострадавших — водители обоих автомобилей и пациент.

Полиция в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.