Москва, 17 июня, 2019, 23:09 — ИА Регнум. США в своей политике на Ближнем Востоке растеряли былую решительность, и потому в свете недавних обвинений Ирана в атаках на танкеры в Оманском заливе серьёзный конфликт маловероятен. Об этом заявил директор Центра партнёрства цивилизаций Института международных исследований МГИМО Вениамин Попов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Американцы перессорились со всем миром, антагонизировали (отношения) абсолютно со всеми. Я думаю, что отсюда и следуют осторожные, в общем-то, американские высказывания», — заявил Попов.

13 июня два нефтяных танкера были атакованы в Оманском заливе. Госсекретарь США Майк Помпео возложил вину на Тегеран и отметил, что у Вашингтона существуют для таких обвинений веские доказательства. При этом он добавил, что Вашингтон готов на любые шаги ради «защиты свободы судоходства», в том числе военные, хотя война с Ираном американским руководством рассматривается как нежелательная.

Позицию поддержал и президент США Дональд Трамп, который назвал Иран «страной террора».

Однако в настоящее время позиции Вашингтона в мире слишком уязвимые, чтобы идти на решительные меры в отношении Ирана, считает Попов. Это проявляется в многочисленных косвенных признаках, и прежде всего — в американской же политике на Ближнем Востоке.

«Так, Ирак сообщил, что американцы на 90 лет лет разрешают пользоваться электричеством из Ирана. Никаких санкций не будет. У них (американцев) положение сложное, они должны сейчас всех додавить, но сделать это уже невозможно. И это понимание начинать приходить», — заключил Попов.