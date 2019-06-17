Москва, 17 июня, 2019, 23:06 — ИА Регнум. В преддверии предстоящей в конце июня поездки президента США Дональда Трампа в Сеул глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва, которая находится с визитом в России, провела телефонные переговоры с американским госсекретарем Майклом Помпео, сообщает 17 июня Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

Разговор глав внешнеполитических ведомств продолжался 15 минут. Обсуждались возможности, которые открываются визитом президента США, для урегулирования противоречий и денуклеаризации Корейского полуострова.

Стороны договорились продолжить консультации, расширив их обсуждением ситуации на Среднем Востоке, которая сложилась после вооруженных нападений на два танкера в Оманском заливе.

Отметим, что посещение Трампом Южной Кореи пройдет на полях его участия в очередном саммите «Группа двадцати» в японской Осаке.

Кан Ген Хва находится в Москве по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова.