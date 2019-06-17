Париж, 17 июня, 2019, 22:46 — ИА Регнум. В Париже из галереи аукционного дома Christie's была украдена маска стоимостью €300 тыс. Об этом сегодня, 17 июня, сообщают французские СМИ.

Schnauzer Маска

Кража была совершена незаметно и без насилия. Известно, что маска была выставлена в художественной галерее Christie's Paris в VIII округе французской столицы.

Стоимость маски оценивается в €300 тыс. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Группа по борьбе с бандитизмом французских сил правопорядка начала поиски похитителей и самого предмета искусства.