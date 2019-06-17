Москва, 17 июня, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Россия будет играть ключевую роль в урегулировании конфликтов на евразийском пространстве в XXI веке. Об этом заявил директор Центра партнёрства цивилизаций Института международных исследований МГИМО Вениамин Попов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Айтен Юран Тропа сквозь снежные стены

«Роль России особенная. У нас, у единственной евразийской цивилизации, хорошие отношения с исламом. Второе — наша роль ещё больше будет повышаться, потому что Китай и Индия без нас не смогут договариваться, как жизнь показывает», — заявил Попов.

По его словам, помимо экономики, военной силы определяющим фактором в международном балансе сил стала и демография. В этом отношении на мировой арене выделились три основных игрока: это Китай, Индия и обобщённый «исламский мир».

«Центр мировой активности и политики смещается в Азию. Это совершенно очевидно. Очень быстро меняется баланс сил. Только недавно мы говорили об однополярном мире, теперь уже ясно, что он многополярный — много центров. Одним из решающих факторов становится демография. И тот, кто будет обладать Евразией — а это Россия, — тот будет иметь и ключи от мира», — подчеркнул Попов.

Между тем политика США в регионе остаётся бесперспективной: Вашингтон всегда хотел «построить этот регион под себя, не обращая внимания на местных акторов, на местные силы», отметил политолог.

«И если американцы теперь пойдут на войну или конфликт с Ираном, это будет катастрофа не только для Ирана», — добавил он.

13 июня два нефтяных танкера были атакованы в Оманском заливе. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что в Вашингтоне считают причастным к нападению Тегеран. Аналогичное мнение выразила и Британия. По словам Помпео, Вашингтон готов на любые шаги ради «защиты свободы судоходства», в том числе военные, хотя и не хочет войны c Тегераном.