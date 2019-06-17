Париж, 17 июня, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не готова к диалогу с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом глава Украины заявил сегодня, 17 июня, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Зеленский назвал руководство республик Донбасса «сепаратистами» и заявил, что Киев будет вести переговоры только в рамках Минского формата.

«Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в Минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», — сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что он готов возобновить переговоры в «нормандском формате», но для этого Россия должна отпустить украинских моряков — нарушителей.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна также готова к возобновлению «нормандского формата».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз заявляли, что для начала хоть какого-нибудь мирного процесса в Донбассе Киев должен пойти на переговоры с ДНР и ЛНР. Что касается «нормандского формата», то его продолжение возможно только если он принесет какие-то ощутимые результаты. В противном случае, переговоры ради переговоров Кремлю не нужны.