Эр-Рияд, 17 июня, 2019, 22:04 — ИА Регнум. «В то время как ее соседи — Объединенные Арабские Эмираты — избегают назначения виновного, Саудовская Аравия открыто указывает на Иран как на страну, ответственную за два акта агрессии в отношении нефтяных танкеров, зарегистрированных почти за месяц», — пишет испанское издание El Mundo. Напряжение выросло настолько, что породило атаки на два саудовских аэропорта с участием дронов, за которые в минувшее воскресенье, 16 июня, взяла на себя ответственность повстанческая шиитская группировка хуситов. По сведениям полиции, аэропорты были вынуждены приостановить свою работу.

«Иран — это та сторона, которая постоянно увеличивает напряжение в регионе. Он осуществляет террористические атаки и акты аморальной агрессии — напрямую или посредством своих боевиков. Проблема находится в Тегеране, ни в каком другом месте», — заявил саудовский наследный принц и министр обороны Мохаммед бин Салман в ходе развернутого интервью в столице Саудовской Аравии, опубликованного в воскресенье в общеарабском издании Asharq al Awsat.

Бин Салман (получивший дурную славу в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве в Стамбуле, отмечает El Mundo) обвиняет Тегеран в том, что он стоял за атакой на четыре танкера, в том числе два, принадлежавших Саудовской Аравии, зарегистрированной 12 мая. Кроме того, принц считает, что именно Иран должен отвечать за диверсию, совершенную против других двух судов в минувший четверг, а также атаки дронов на нефтепроводы, насосные станции и аэропорты на юге страны.

«Как я уже отмечал, Иран должен выбирать: превратиться ему в нормальную страну, которая играет конструктивную роль в международном сообществе, или оставаться преступным государством и в этом случае принять международные последствия своего выбора», — сказал тридцатилетний политик, являющийся близким союзником Дональда Трампа и его семейного круга и сторонником агрессивной политики США в адрес исламской республики. «Я поддерживаю введение американских санкций в отношении Ирана, поскольку мы думаем, что международная общественность должна занять твердую позицию», — добавил Мохаммед бин Салман.

«Королевство не хочет войны в регионе, но без колебаний разберется с любой угрозой своему народу, своей суверенности или жизненно важным интересам», — резюмировал он, назвав Тегеран главным спонсором боевиков-хуситов и вспомнив в связи с этим атаку на аэропорт города Абха. Публикация интервью совпала с третьей атакой на этот аэропорт, зафиксированной меньше чем за неделю. «Два аэропорта выведены из строя. Мы желаем саудовскому режиму еще больше мучительных дней, пока агрессия и блокада продолжаются в нашей стране», — заявил по этому поводу представитель повстанческой группировки.

Через несколько часов после появления интервью саудовского принца госсекретарь США Майк Помпео тоже подчеркнул, что американцы не хотят войны, однако примут «все необходимые решения», чтобы обеспечить нефтяным танкерам свободу передвижений.