Вашингтон, 17 июня, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Белый дом США не намерен приглашать израильских чиновников на саммит по «сделке века» для Палестины в Бахрейне, 17 июня передаёт агентство Reuters.

Израиль

По словам собеседника агентства в правительстве США, в саммите примут участие только представители бизнеса из Израиля и Палестины.

«Мы хотели бы сделать его (саммит — прим. ИА REGNUM ) как можно более аполитичным», — пояснил чиновник.

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