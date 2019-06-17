Варшава, 17 июня, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Десантный корабль польских ВМС Gniezno повредил себе днище, участвуя в высадке десанта НАТО на учениях BALTOPS-2019 в Балтийском море, сообщил 17 июня журналистам пресс-секретарь восьмой флотилии обороны побережья ВМС Польши Гжегож Левандовский.

Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa Военно-морских учениях НАТО на Балтике

По его словам, «корабль… во время одного из выходов на пляж столкнулся с подводным объектом, повредив обшивку днища».

В результате неудачного выхода на пляж никто из польских моряков не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в военно-морских учениях НАТО BALTOPS-2019 задействованы порядка 12 тыс. военных, более 40 кораблей и несколько десятков летательных аппаратов.