Найроби, 17 июня, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Кении получило отрицательный результат исследований после подозрения на лихорадку Эбола у одной из пациенток, 17 июня передаёт агентство Associated Press.

Masai29 Больница. Кения

Ранее в округе Керичо в Кении на лечение поступила 36-летняя пациентка с подозрением на лихорадку. Пациентка была своевременно изолирована.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате вспышки лихорадки Эбола на востоке Конго с августа 2018 года погибли не менее 1400 человек. В Кении пока нет ни одного подтверждённого случая Эболы.

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