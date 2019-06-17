Вашингтон, 17 июня, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Известный на просторах видеохостинга YouTube видеоблогер Hivemind осветлил картину одного из эпизодов последнего сезона популярного телесериала «Игра престолов» от канала HBO, чтобы лучше можно было разглядеть спецэффекты. Результаты своей работы он выложил у себя на канале.

YouTube: Hivemind Спецэффекты

В этой серии герои сериала ведут битву против вурдалаков. По сюжету битва происходит ночью, в связи с чем телезрители не видят большинство из того, что реально происходило на съемочной площадке. Большая часть спецэффектов также затемнена.

Однако Hivemind смог повысить яркость этой серии и показать множество интересных деталей, которые скрывались в ночи. Так, видно, что на съемочной площадке используется довольно большое количество актеров массовки. У вурдалаков очень качественный грим. Некоторые действия персонажей также стали видны лучше.

В комментариях подписчики благодарят Hivemind и отмечают, что не видели и половины из того, что заметили в осветленной версии.