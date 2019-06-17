Пекин, 17 июня, 2019, 20:03 — ИА Регнум. В китайской юго-западной провинции Сычуань повторилось сильное землетрясение с магнитудой 5,1, сообщает Китайский сейсмический центр.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение

В уезде Гун в 18:36 мск были зафиксированы сейсмические толчки. Ранее, в 17:55 мск подземные толчки магнитудой 6,0 сейсмологи зафиксировали в уезде Чаннин округа Ибинь.

Стоит отметить, что в китайской провинции Сычуань землетрясения происходят не только часто, но и сопровождаются многочисленными жертвами.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2008 года в результате землетрясения магнитудой 8 баллов здесь погибли свыше 87 тыс. человек.