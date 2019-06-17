Париж, 17 июня, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сделает «все возможное», чтобы отговорить Иран от нарушения ядерного соглашения 2015 года, 17 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Мы сделаем все возможное… чтобы отговорить Иран и найти путь к возможному диалогу», — заявил Макрон на пресс-конференции в Париже.

Макрон отметил, что до сегодняшнего дня Иран «уважал свои обязательства», что было неоднократно подтверждено МАГАТЭ.

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