Москва, 17 июня, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Российской Федерации опровергло информацию о том, что из Управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы были уволены сотрудники, которые имеют отношение к задержанию журналиста Ивана Голунова. Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 июня, официальный представитель главного управления МВД по Москве Юрий Титов.

Иван Шилов ИА REGNUM Иван Голунов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист портала Meduza Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД ЗАО, и при нем якобы были найдены пакетики с наркотиками. Затем наркотики были найдены у него дома. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили.

Позднее экспертиза установила, что Голунов не прикасался к якобы найденным у него наркотикам и не употреблял их. Все обвинения против него были сняты, и он был отпущен на свободу. Тем не менее уголовное дело по этим наркотикам прекращено не было, и теперь по нему проходят сотрудники УВД, которые задерживали Голунова.

В СМИ появилась информация о том, что более 40 сотрудников УВД по ЗАО Москвы ушли в отставку в связи с этим делом.

Однако в столичном главке полиции эту информацию опровергли. В ведомстве заявили, что кадровая ситуация в УВД по ЗАО стабильная и с 11 июня рапорты об увольнении подали только двое сотрудников.

Напомним, что после скандала вокруг дела Голунова министр внутренних дел России Владимир Колокольцев попросил президента России Владимира Путина уволить главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве генерала Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО генерала Андрея Пучкова. Оба генерала были уволены.