Таллин, 17 июня, 2019, 19:47 — ИА Регнум. В Эстонии стало больше проживать самих эстонцев, а также украинцев, а вот количество русских уменьшилось, сообщает национальный вещатель rus.err.ee.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Согласно подсчетам департамента статистики, за прошедший год количество проживающих в стране эстонцев выросло на 1 951 человека, и общее их количество составило 907 628 человек. В то же время число представителей второй по численности национальности — русских — сократилось на 595 человек, общее их количество составило 328 299 человек.

За 2018 год также увеличилось количество проживающих в прибалтийской республике украинцев на 345 человек (всего 23 655 человек), количество белорусов снизилось на 92 человека (всего 11 506 человек).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедший, 2018 год количество населения Эстонии выросло более чем на 5 тысяч и на 1 января составило 1 324 820 человек. Рост населения в Эстонии обусловлен положительным сальдо миграции: в 2018 году прибывших больше (17 457 человек), чем выбывших (10 476 человек). Положительным сальдо миграции в Эстонии остается уже четвёртый год. В Латвии и Литве, наоборот, количество населения уменьшается, даже несмотря на приток гастарбайтеров с Украины.

Напомним, по состоянию на октябрь 2018 года в эстонские госорганы обратились 12 тыс. украинских трудовых мигрантов, что в два раза больше, чем в 2017 году, и в десять раз больше, чем в 2014 году.