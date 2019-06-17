Нью-Йорк, США, 17 июня, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций может прекратить продовольственную помощь Йемену, 17 июня передает агентство Reuters.

Kyoko Nishimoto Жители Йемена

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сообщил Совету Безопасности, что организация может прекратить помощь из-за отсутствия контроля над её распределением на территориях, контролируемых хуситами.

«Если мы не получим гарантии, мы начнем поэтапную приостановку продовольственной помощи. Скорее всего, уже к концу этой недели», — заявил глава ВПП ООН.

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