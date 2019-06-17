Рим, 17 июня, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Конфедерация промышленников Италии не поддерживает идею о введении минимального уровня оплаты труда, заявил в понедельник, 17 июня, глава конфедерации Винченцо Бочья, передает Il Messaggero.

Против выступили и эксперты брюссельской организации по развитию и сотрудничеству в ЕС. Они полагают, что власти Италии предлагают слишком высокий (выше среднего в ЕС) минимальный уровень.

Ранее в понедельник вице-премьер Италии по экономике Луиджи Ди Майо подтвердил, что правительство рассмотрит декрет о введении минимального уровня оплаты труда. Предполагается, что речь будет идти о девяти евро в час.