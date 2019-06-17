Сибай, Башкирия, 17 июня, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Датчики, установленные на пожертвования жителей Сибая, где с ноября тлеет руда в карьере, 17 июня зафиксировали превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) хлороводорода в воздухе. По состоянию на 8:00 по местному времени, по улице Нуриманова ПДК хлороводорода превышала норму в четыре раза, сообщают активисты группы «Сибай, дыши», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Официальные лаборатории замеряют содержание в городском воздухе лишь соединений серы — диоксида серы и сероводорода. При этом, по данным активистов, в администрации Сибая считают, что измерять ПДК хлороводорода нет необходимости, а датчики жителей фиксируют попутные соединения.

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В то же время горожане отмечают, что превышения ПДК хлороводорода фиксировались и зимой. Но позднее замеры по этому соединению перестали проводить. Приезжающие по вызову граждан на единый номер 112 сотрудники МЧС также замеры уровня хлороводорода не производят.

В социальных сетях сибайцы жалуются на резкий запах «как в больнице», жжение и резь в горле. Превышения ПДК хлороводорода фиксируются последние несколько недель.

Активисты призывают жителей Сибая готовить письменные и видеообращения к прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая состоится 20 июня.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Сибае с ноября наблюдаются проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом, которые связаны с тлением руды в закрытом Сибайском карьере, где проходила завершившаяся 26 марта экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

26 марта должен был полностью завершиться процесс мокрой консервации карьера, и ожидалось, что задымления в городе и постоянный запах серы прекратятся. Работы проводят структуры УГМК (Уральской горно-металлургической компании, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes) — Учалинский горно-обогатительный комбинат (УГОК) и его сибайский филиал.

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Однако в ходе визита в Сибай члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека пришли к выводу, что работы в Сибайском карьере не привели к ликвидации очагов тления руды. По словам члена президиума Совета Сергея Цыпленкова, есть процесс окисления, тления, горения выше уровня затопления. Он отметил, что представители УГОК с этим выводом согласны. Позднее было принято решение продолжать подтопление карьера.

На прошлой неделе Верховный суд Башкирии подтвердил, что ответственность за ситуацию в Сибае несут УГОК и сибайский филиал комбината. Причем, согласно решению суда первой инстанции, решить проблемы в воздухом в Сибае предприятия должны были еще до 28 апреля.

Жители города в ходе народного схода в феврале 2019-го, отчаявшись решить проблему усилиями местных властей и представителей комбината, уже записывали видеообращение к президенту России. Кроме того, продолжается сбор подписей под петицией, которая кроме главы государства адресована в Минэкологии и Министерство природопользования, Ростехнадзор и МЧС РФ.

Население Сибая составляет 63 тыс. человек.