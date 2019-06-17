Москва, 17 июня, 2019, 19:08 — ИА Регнум. В 2019 году в Москве будет благоустроено 162 парка, сквера, бульвара и других зон отдыха в жилых районах города. Об этом 17 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая процесс благоустройства парка «Парк Света» возле станции метро «Бибирево», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство «Парка света» в Бибирево

«В 2019 году по программе «Мой район» правительство Москвы благоустроит 162 парка, сквера, бульвара и другие популярные среди местных жителей территории в жилых районах Москвы. В частности, здесь в Бибирево идёт комплексное благоустройство «Парка Света» на улице Костромская. Кроме того, мы продолжаем благоустройство дворов и школьных территорий, ремонт библиотек, культурных центров и поликлиник в Бибирево и других районах», — сказал Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время осмотра хода реконструкции «Парка света»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время осмотра хода реконструкции «Парка света»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время осмотра хода реконструкции «Парка света»

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство «Парка света» в Бибирево

Главной особенностью нового места отдыха станет необычное освещение. Кроме 170 новых фонарей, в центре парка установят качели со светодиодной подсветкой. Также в парке появится специальная площадка тихого отдыха со стоящими между деревьев светодиодными фигурами и три площадки для воркаута.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство «Парка света» в Бибирево

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство «Парка света» в Бибирево

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство «Парка света» в Бибирево

В рамках работ по озеленению «Парка Света» запланированы высадка 37 деревьев и более трёх тысяч кустарников, устройство 1,4 тыс. квадратных метров цветников, восстановление 44,1 тыс. квадратных метров газонов. Также будет проведена промывка фасадов 15 зданий, которые входят в состав нового парка.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин на своей странице в Twitter пообещал благоустроить улицу Остоженко в центре Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство «Парка света» в Бибирево

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство «Парка света» в Бибирево

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство «Парка света» в Бибирево