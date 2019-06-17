Гонконг, Китай, 17 июня, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Один из организаторов «Революции зонтиков» 2014 года Джошуа Вонг присоединился к уличным протестам в Гонконге после освобождения из тюрьмы, 17 июня передает агентство Associated Press.

voacantonese.com Кэрри Лэм

17 июня он был досрочно освобожден из тюрьмы, где находился по разным обвинениям после «Революции зонтиков» 2014 года. В интервью журналистам Вонг заявил, что «обещал вернуться» и уверен в победе.

«К счастью, Пекин и Кэрри Лэм превратили целое поколение молодых людей из обычных граждан в диссидентов», — отметил Вонг.

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