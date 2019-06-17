Ростов-на-Дону, 17 июня, 2019, 18:36 — ИА Регнум. В деле о выплате в пользу муниципального унитарного предприятия МТК «Ростовпассажиртранс» почти 11 млн рублей за перевозку болельщиков во время ЧМ-2018 поставлена точка. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону перевозчика, которому задолжали власти.

Дарья Антонова ИА REGNUM

ИА REGNUM ранее сообщало, что в августе 2018 года в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск, который подала муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс» к департаменту транспорта. Перевозчик выполнил услугу по доставке болельщиков автобусами-шаттлами, согласно заключённому между сторонами договору, но чиновники условия контракта не выполнили.

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Бесплатным проездом в дни проведения мундиаля в Ростове-на-Дону воспользовались более 200 тыс. болельщиков. Перевозчик был вынужден выпустить на маршруты больше единиц транспорта, чем предполагали условия контракта.

Осенью 2018 года муниципальная компания «Ростовпассажиртранс» подала три иска с требованием вернуть 21,9 млн рублей за перевозку пассажиров. Помимо положенных 11 млн рублей сумму в размере 5,8 млн рублей перевозчик планировал отсудить у «Агентства развития платежных систем» ещё 5,3 млн рублей — у министерства транспорта Ростовской области.

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