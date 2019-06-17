Москва, 17 июня, 2019, 18:30 — ИА Регнум. Сеть продовольственных магазинов «Магнит» начинает прием алюминиевых банок и пластиковых бутылок совместно с международной пивоваренной компанией AB InBev Efes. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба «Магнита».

(сс) Superedd Пиво в алюминевых банках

В сообщении сказано, что в обмен на сданную тару клиенты смогут получить скидку в 10% на пиво «Белый медведь». Кроме того, первым покупателям обещан подарок в виде брендированных экосумок.

Для приема тары в магазинах сети «Магнит» будут установлены специальные пандоматы, которые будут распечатывать купоны на скидку. Уточняется, что пилотный проект будет запущен в шести магазинах сети «Магнит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема использованной пластиковой тары, а также одноразовой пластиковой посуды стоит как никогда остро во всем мире, так как данные бытовые отходы не разлагаются на протяжении многих лет, а объемы их производства просто гигантские. Ряд стран планирует вообще отказаться от одноразовой пластиковой посуды, а в перспективе и от пластиковой тары.