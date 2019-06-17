Ростов-на-Дону, 17 июня, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области, экс-глава ростовского филиала «Россельхозбанка» Игорь Пятигорец проведёт в следственном изоляторе ещё три месяца. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения задержанному по подозрению в мошенничестве бывшему народному избраннику.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Как полагают следователи, банкир причинил ущерб кредитной организации на 160 млн рублей. Его задержали в апреле 2019 года.

Ранее по теме: Силовики задержали экс-главу ростовского «Россельхозбанка» и экс-депутата

ИА REGNUM уже сообщало, что бывший управленец был задержан в центре Ростова-на-Дону по подозрению в мошенничестве (ч.4 ст.159). При нём силовики нашли 1,5 млн рублей наличными.

Ещё в 2017 году было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников кредитного учреждения. Нескольких работников банка подозревают в хищении около 200 млн рублей. В это же время Пятигорец возглавлял региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» (с 2010 года). С 2013 по 2018 годы управленец занимал кресло депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции «Единая Россия».

Также по теме: Дело против бывшего главы ростовского «Россельхозбанка» набирает обороты