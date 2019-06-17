Севастополь, 17 июня, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Структуры правительства Севастополя 17 июня осуществляют массовый демонтаж рекламных конструкций, на которых размещены предвыборные плакаты победителей праймериз от «Единой России», сообщает сетевое издание «Форпост».

Sevastopol.er.ru Екатерина Алтабаева

В частности, ГБУ «Парки и скверы» снесли билборд в районе железнодорожного вокзала с изображением Михаила Чалого, а также плакат с изображением председателя Заксобрания Севастополя Екатерины Алтабаевой.

Также, по сведениям проекта «Выбор-2019», демонтаж билбордов «Единой России» сегодня прошёл по всей длине улиц Молодых Строителей, Маринеско, Косарева.

Демонтаж билдоборда с фотографией Екатерины Алтабаевой в реальном времени наблюдал блогер Михаил Паутов, который, напомним, участвовал в праймериз ЕР, а на выборы в заксобрание решил идти в качестве самовыдвиженца. По его словам, после сноса рекламной конструкции сотрудники ГБУ «Парки и скверы» рассказали, что до этого они «снесли» билборды с фотографиями Михаила Чалого на железнодорожном вокзале.

Депутат Заксобрания Севастополя Михаил Чалый предположил, что демонтаж предвыборной рекламы связан с решением губернатора Дмитрия Овсянникова.

«Это вполне укладывается в моральный облик господина Овсянникова. Билборды могут демонтироваться только по решению соответствующих структур правительства Севастополя. Структуры правительства Севастополя без указаний губернатора чихнуть даже не могут. Поэтому, я думаю, этот демонтаж вполне вписывается в моральный облик губернатора и его методы дискуссии. После Матросского бульвара я даже не удивляюсь подобным вещам», — цитирует слова Михаила Чалого сайт проекта «Выбор-2019».

При этом наблюдатели отмечают, что именно Дмитрий Овсянников якобы дает распоряжение снимать баннеры кандидатов от «Единой России», несмотря на то, что с 13 июня находится в отпуске. Баннеры демонтируют на фоне таких же агитационных баннеров КПРФ, которые никто не трогает. Губернатор в открытую оказывает поддержку ЛДПР, которые на День города на площади Нахимова при поддержке администрации публично разыгрывали автомобиль.

В свою очередь советник Дмитрия Овсянникова и бывший секретарь севастопольских единороссов Борис Колесников на своей странице в Facebook, говоря о сносе этих билбордов, призвал не искать в этом действии политического подтекста.

По сообщениям проекта «Выборы 2019», в начале мая структуры правительства Севастополя уже демонтировали около 90% всех билбордов, где размещалась реклама «Единой России».