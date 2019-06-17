Архангельск, 17 июня, 2019, 18:17 — ИА Регнум. В Архангельске приступили к сносу самовольно построенной часовни.

Archcity.ru Часовня

Напомним, в 2018 году мэрия города через суд получила разрешение на снос здания, признанного самовольной постройкой. Владелец часовни требование о сносе проигнорировал.

Рабочие уже начали разбирать обшивку стен, взломали дверь, описывают и выносят имущество. Хозяина в помещениях не оказалось, но, в случае сопротивления сносу, подрядчик будет обращаться в полицию. По условиям контракта все работы, включая вывоз мусора, должны быть завершены до 28 июня.

«Администрацией заключен контракт с компанией «СТИЛОБАТ». Его цена — 167 тысяч рублей. Эти средства мы будем взыскивать с собственника здания. А сейчас подрядчик приступил к выполнению работ», — отметила глава Ломоносовского округа Вера Пономарева.

Добавим, что построить культовое сооружение собственник решил еще в 90-х. Однако разрешение получил не на возведение храма, а на строительство магазина. В 1997 году на здании был установлен купол. С начала 2000-х годов оно было обнесено высоким забором. После того как в 2017 году забор был снесен по решению мэрии, выяснилось, что часовня выросла на один этаж. На территории собственник организовал грядки, туалет и складировал мусор.

Позиция епархии по поводу сноса частной часовни была озвучена в СМИ в начале этого года — владыка Архангельский и Холмогорский Даниил тогда заявил, что на этом месте нужно построить храм, соблюдая все государственные законы и церковные каноны.