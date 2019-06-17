Казань, 17 июня, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Министерство экономического развития РФ выразит несогласие с проектом генерального плана Казани. Соответствующее письмо ведомства получили казанские активисты, которые настаивают на пересмотре генплана.

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В частности, в письме указано, что проект генплана не нашел поддержки во многих федеральных министерствах.

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Заключения о несогласии с проектом поступили в Минэкономразвития от МЧС, Минэнерго, Минобороны, Минтранса, а также от Рослесхоза.

«Разногласия по указанному проекту не были урегулированы, минэкономразвития России в установленные сроки будет выдано сводное заключение о несогласии с проектом генерального плана», — цитирует текст письма «Бизнес-online».

Кроме того, отдельно в письме указано, что ранее в проект генплана внесли изменения из-за отсутствия достаточного количества социальных объектов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, принять новый вариант генплана Казани планировалось в 2018 году, тогда же возникли массовые протесты жителей пригородных посёлков, чьи дома попали в планы строительства транспортных магистралей. Горожане писали открытые обращения Владимиру Путину, записывали видеообращения к прямой линии президента в 2018 году, и по части улиц удалось найти компромисс, но часть так и осталась под угрозой застройки. Генплан в 2018 году из-за необходимости доработки в связи с вступлением в силу ряда новых федеральных законов не приняли.

11 июня в исполком администрации Казани активисты подали 7 кг документов, которые содержат почти 1,4 тыс. заявлений от жителей тех массивов, что не согласны со спорными планами застройки.

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Позднее в соцсетях и на открытых площадках появилось обращение жительницы Казани, в котором она просит Минэкономразвития РФ и мэра Казани Ильсура Метшина отправить генплан на доработку, исключив любую застройку «зелёной зоны» между улицей Гаврилова и рекой Казанкой, исключив проектирование новых магистралей через посёлок Дербышки, а также эстакаду через железную дорогу, которая уничтожит недавно отремонтированную площадь с детской площадкой, сохранив «зону индивидуальной жилой застройки для жилых массивов Воскресенский, Калиновский, Первомайский, Старые Горки (без многоэтажного строительства в зеленой зоне)».

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