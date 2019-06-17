Душанбе, 17 июня, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон провели телефонный разговор.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эмомали Рахмон в Душанбе

Как отмечает пресс-служба главы Таджикистана, лидеры двух стран обсудили итоги 5-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоялся 15 июня в Душанбе.

«Владимир Путин, выразив признательность таджикской стороне за тёплый прием и гостеприимство, оказанное российской делегации в столице Таджикистана, отметил высокий уровень организации саммита», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно двусторонних отношений Москвы и Душанбе, стратегического партнерства и обсудили вопросы международной и региональной повестки дня.