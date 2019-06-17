Пекин, 17 июня, 2019, 18:00 — ИА Регнум. В Китае с 10 июля вводятся в эксплуатацию новые высокоскоростные поезда, благодаря которым будет сокращено время многих маршрутов и установлено прямое пассажирское сообщение между северным Китаем (провинции Хэбэй) и Сянганом (Гонконгом), сообщает 17 июня Синьхуа со ссылкой на компанию China Railway.

Fabio Achilli Высокоскоростная железная дорога

В результате нововведений общее суточное количество пассажирских мест на пике летних перевозок увеличится на 260 тыс. единиц. Кроме того, еще на две единицы увеличится количество грузовых поездов на маршруте Китай — Европа, которое достигнет 70.