Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 17 июня, 2019, 18:01 — ИА Регнум. На Ямале участившиеся выходы медведей в населённые пункты вызывают серьёзные опасения у властей. В горадминистрации ямальского города Ноябрьска 17 июня на повестке комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуждались случаи выхода хищников к людям. Медведи тянутся к городским окраинам в поисках пропитания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Медведь

По сообщению управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ноябрьска, 10, 11, 14 июня на пульт оперативного дежурного поступили сообщения о появлении медведя в черте города.

Спасатели и полицейские выезжают на места, где медведя выдели чаще всего. Проводятся мероприятия, призванные отпугнуть животное и заставить его уйти подальше в тайгу.

Глава города Алексей Романов поручил предпринять все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность жителей. В том числе участилась очистка придорожных мусорных контейнеров.

Служба управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций выпустила для горожан памятку, как себя вести при встрече с медведем.

Чтобы избежать встреч с медведем в пригородной лесополосе, необходимо шуметь, «пойте или привяжите колокольчик к своему рюкзаку». Рекомендуется гулять по лесу группой, желательно с собакой, избегать густых кустов, зарослей, буреломов. «Всегда давайте медведю знать, что вы здесь».

Если медведь встал всё-таки на пути в городе или лесу, то необходимо остановиться и сохранять спокойствие. Если не попадать в поле зрения медведя, то он может пройти мимо. Если медведь двигается по направлению к вам, «говорите с медведем уверенным тоном — это может успокоить его и помочь успокоиться вам».

Оказывается, стоящий медведь с опущенными лапами обычно всего лишь проявляет любопытство, не представляя опасности. Если медведь нападает, «пригрозите любым предметом, который подвернется под руку». Из дальнейших рекомендаций, когда камень или палка в качестве угрозы не действуют — прикинуться мёртвым, упав на живот, не давая медведю подобраться к лицу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встречи с медведями на городских окраинах беспокоят власти не только Ямала. Ранее горожан к встречам с медведями готовили чиновники и спасатели Югры.