Краснодар, 17 июня, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту гибели солдата-срочника из Орловской области в одной из военных частей Кубани, сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе Южного военного округа. По предварительным данным, юноша покончил с собой.

Mil.ru Солдаты-срочники

«Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцирующейся в Краснодарском крае. По предварительным данным военнослужащий покончил жизнь самоубийством. Возбуждено уголовное дело, причины произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ЮВО.

Как сообщало ИА REGNUM, о гибели Игоря Ф., призванного на срочную военную службу из Орловской области, сообщили его родители. Они рассказали, что их сын периодически просил у них деньги и жаловался на дедовщину в части. По словам родителей, в мае Игоря сильно избили. 1 июня он попросил перевести ему две тысячи рублей. Родители не смогли сразу отправить эту сумму. На следующий день стало известно о гибели солдата. По мнению родных, их сына могли убить или довести до самоубийства — на теле погибшего местные медики обнаружили множественные гематомы.