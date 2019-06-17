Чебоксары, 17 июня, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Назначение Михаила Бабича на пост замминистра экономики — «это понижение», но с перспективой «обучения» и возможного последующего карьерного роста. Кроме того, «жёсткий стиль управления, в яркой форме продемонстрированный в качестве спецпредставителя президента Путина в Белоруссии, позволит Бабичу навести порядок в Минэкономразвития, деятельность которого сопровождается скандалами и критикой». Будет это примерно так же, как когда он работал приволжским полпредом и «держал в тонусе» глав регионов Поволжья. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, комментируя новое место работы Михаила Бабича.

Kremlin.ru Михаил Бабич

Политик констатирует, что после международного поста трудоустройство в качестве заместителя министра экономического развития России «является понижением». Но с другой стороны, Михаил Бабич в качества посла в Белоруссии «сделал своё дело»:

"В международной политике неправильно рубить всё шашкой. Но при этом у России было много вопросов к Белоруссии, за годы отношений скопились застарелые проблемы и превратились в гордиев узел, который и пытался разрубить Бабич. Одним махом это не сделаешь, но сковырнуть удалось, что и вызвало недовольство Лукашенко, который стал выдавливать Бабича. Но к тому времени мавр уже сделал своё дело. Поэтому мавр мог уйти», — говорит Владислав Солдатов.

Он также подчёркивает, что на международной арене важно заниматься не только политикой, но и экономикой, поэтому назначение Бабича в Минэкономразвития России решает сразу несколько задач.

«Политически Бабич в качестве посла выиграл, чего не скажешь об экономической составляющей. Но теперь у него будет возможность заполнить и этот пробел, занявшись непосредственно изучением матчасти, — например, курировать вопросы торговли со странами СНГ. Получив данный опыт, Бабича, который является солдатом команды Путина, вполне могут вернуть на международную арену.

Кроме того, жёсткий стиль управления, в яркой форме продемонстрированный в качестве спецпредставителя президента Путина в Белоруссии, позволит Бабичу навести порядок в Минэкономразвития, деятельность которого сопровождается скандалами и критикой, а также вернуть уважение к ведомству со стороны губернаторского корпуса и федерального парламента, в том числе спикера Вячеслава Володина», — говорит Владислав Солдатов.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Госдуме должен был пройти правительственный час с министром экономического развития Максимом Орешкиным, однако спикер Госдумы Вячеслав Володин его прервал. В частности, депутатов интересовал вопрос реализации нацпроектов, а именно количество средств, которые получили регионы на эти цели в 2019 году. Министр затруднился с ответом, в результате чего депутаты приняли решение отложить правительственный час на неопределенный срок. Ранее Орешкина за недостаточную подготовленность к совещанию отчитывал президент Владимир Путин. Это произошло в сентябре.

Владислав Солдатов также напомнил, что в период работы Бабича приволжским полпредом главы регионы «были в тонусе», так как он «жёстко контролировал и следил» за ситуацией в «довольно непростом округе», «не давал спуску» и «наводил порядок».

Напомним, в Поволжье проживает многонациональное население — 21,3% от общего числа граждан страны: это второй по численности населения федеральный округ после Центрального. Доля округа в общероссийском ВВП превышает 15%. В состав округа входят 14 регионов, в том числе шесть республик. Приволжье обладает уникальным транзитным положением, так как расположено на перекрестке международных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, соединяющих Сибирь и Дальний Восток, а также страны Восточной Азии с Европейской Россией и государствами Европы. Особенностью округа является наличие значительного производственного потенциала. Здесь сосредоточена четверть всего промышленного производства России, 85% российского автопрома, 65% авиастроения, 40% нефтехимии, 30% судостроения, 30% производства оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня стало известно о том, что Михаил Бабич занял пост заместителя министра экономического развития России. На предположение о том, что бывшего посла понизили в должности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что он продолжит заниматься интеграционной тематикой, также у него будет «много других полномочий и обязанностей по распределению».

Напомним, августе 2018 года Бабич был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Белоруссии, а также специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с белорусской стороной. В конце апреля 2019 года вместо Бабича на пост посла в Белоруссии был назначен Дмитрий Мезенцев. До назначения послом Бабич более 6,5 лет работал полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе.