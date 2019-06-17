Рим, 17 июня, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Три миллиона граждан Италии получают недопустимо низкие зарплаты, заявил в понедельник, 17 июня, вице-премьер Италии по экономике, лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо, передает Sky Tg 24.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886 год

В ближайшее время «Движение» предложит правительству рассмотреть декрет об установлении минимального уровня оплаты труда, такие нормы действуют в большинстве стран ЕС, сказал Ди Майо.

Ранее предполагалось, что минимальный уровень оплаты труда в Италии может быть установлен на уровне 9 евро в час.