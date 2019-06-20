Иван Шилов ИА REGNUM 22 июня

Москва, 20 июня, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Труженица тыла Мария Ивановна Шупенко родилась в 1932 году в селе Сергеевка Воронежской области. Ей ещё не было и девяти лет, когда началась война. Отца сразу забрали на фронт. Дома оставались бабушка, мама, Мария, её маленький брат и тётя. Приходилось непросто, а тут ещё и само село вскоре оккупировали враги — нацисты-итальянцы.

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